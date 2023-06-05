Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На месте происшествия работают все профильные службы, в области развернули штаб по ликвидации последствий ситуации.

По информации ОВА, по состоянию на 22:29 замеры, проведенные в городе Купянск, показывали отсутствие аммиака в воздухе.

"По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет. В более приближенных к границе с РФ населенных пунктах Кучеровцы, Синьковцы, Петропавловцы продолжаются замеры. Продолжаем контролировать уровень загрязнения", - добавили в Харьковской ОВА, заверив, что ситуация контролируемая.

Фото: телеграм-канал Олега Синегубова