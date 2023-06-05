В Купянском районе в результате обстрелов поврежден трубопровод с аммиаком
В результате вражеских ударов на Харьковщине произошла разгерметизация трубопровода
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На месте происшествия работают все профильные службы, в области развернули штаб по ликвидации последствий ситуации.
По информации ОВА, по состоянию на 22:29 замеры, проведенные в городе Купянск, показывали отсутствие аммиака в воздухе.
"По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет. В более приближенных к границе с РФ населенных пунктах Кучеровцы, Синьковцы, Петропавловцы продолжаются замеры. Продолжаем контролировать уровень загрязнения", - добавили в Харьковской ОВА, заверив, что ситуация контролируемая.
Фото: телеграм-канал Олега Синегубова
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