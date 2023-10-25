В Купянском районе состоится принудительная эвакуация из 10 населенных пунктов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 10 населенных пунктах Купянского района состоится принудительная эвакуация семей с детьми
Об этом он написал в телеграме.
"Для сохранения жизни и здоровья людей призываем граждан к эвакуации с опасных территорий. Готовим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Там находится 275 детей", - говорится. в сообщении.
Синегубов подчеркнул, что дети могут быть эвакуированы только по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном.
Глава ОВА также порекомендовал гражданским, прежде всего семьям с детьми, эвакуироваться из Боровской громады Изюмского района, в том числе из Борова. Сейчас там проживает 8900 человек, среди них – 844 ребенка.
"Все эвакуированные будут обеспечены жильем, получат поддержку и полное сопровождение от международных гуманитарных организаций, если будут выезжать за пределы области - получат единовременные выплаты. При желании будет организована эвакуация в западные области Украины", - отметил он.
- 23 октября было принято решение о проведении принудительной эвакуации детей из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области.
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