В Купянском районе состоится принудительная эвакуация из 10 населенных пунктов

Об этом он написал в телеграме.

"Для сохранения жизни и здоровья людей призываем граждан к эвакуации с опасных территорий. Готовим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Там находится 275 детей", - говорится. в сообщении.

Синегубов подчеркнул, что дети могут быть эвакуированы только по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном.

Глава ОВА также порекомендовал гражданским, прежде всего семьям с детьми, эвакуироваться из Боровской громады Изюмского района, в том числе из Борова. Сейчас там проживает 8900 человек, среди них – 844 ребенка.

"Все эвакуированные будут обеспечены жильем, получат поддержку и полное сопровождение от международных гуманитарных организаций, если будут выезжать за пределы области - получат единовременные выплаты. При желании будет организована эвакуация в западные области Украины", - отметил он.