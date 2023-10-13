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В Купянском районе оккупанты активно штурмуют украинские позиции, но ВСУ контролируют ситуацию, - и.о. начальника РВА

13 октября, 2023 пятница
09:06
Война с Россией

Исполняющий обязанности начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич заявил, что в Купянском районе российские оккупанты активно штурмуют украинские позиции, но ВСУ контролируют ситуацию

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Действительно у нас уже дней 5-6 идут активные штурмовые действия со стороны врага и это в основном сосредоточено на уровне населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка. Однако информация, которую имеем от наших ВСУ, по тем направлениям наши ребята довольно успешно сдерживают эти попытки врага пробивать нашу оборону и уничтожают очень много техники, танков и других средств", - отметил он.

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Канашевич добавил, что ситуация остается контролируемой, поэтому он считает, что по состоянию на сегодняшний день особых изменений по линии фронта, по тем населенным пунктам, где ведутся боевые действия - нет.

Что известно о ситуации на Купянском направлении

Сооснователь DeepState Роман Погорелый сказал , что на Лимано-Купянском направлении усилились обстрелы. В настоящее время россияне набирают новый ударный кулак, выбирая точку наступления.

Как сообщалось, 5 октября российская армия ударила в кафе в селе Гроза Купянского района, в результате чего погибли 52 человека. Служба безопасности Украины ищет наводчика.

Позже, 9 октября, стало известно, что российские военные на Лимано-Купянском направлении пытаются компенсировать нехватку артиллерии и нарастить свои силы.

12 октября сообщалось, что по данным начальника прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница" подполковника Ивана Шевцова, российские военные активизировали наступление на Купянском направлении и используют тактику "мясных штурмов".

Россия
російська армія
военные силы Украины
окупанти
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Военные новости
Купянск
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