В Купянском районе Харьковщины в результате обстрелов врага ранен мужчина, повреждены дома и инфраструктура
Вчера, 5 апреля, российские войска вели огонь по населенным пунктам Харьковской области. В результате ранения получил мирный житель, поврежденные дома и инфраструктура
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Минувшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов", - пишет глава области.
Под русским огнем были мирные жители и инфраструктура в населенных пунктах Купянск, Кучеровка, Двуречная, Уды, Ветеринарное, Липцы, Казачья Лопань и другие.
В результате ударов врага по городу Купянск повреждено частное домохозяйство, там произошло возгорание.
В селе Кучеривка Купянского района ранения получил 65-летний мужчина, его госпитализировали.
Также в селе Довгенькое от обстрелов повреждены два дома, а в Богуславке Изюмского района в результате огня из реактивных систем залпового огня пострадали по меньшей мере четыре частных здания.
5 апреля пиротехники обследовали более 7 га Харьковской области и обезвредили 190 взрывоопасных предметов.
- Утром 1 апреля российские военные ударили по поселку городского типа Двухлетняя на Харьковщине, в результате погиб мужчина. В течение суток 1 апреля Россия атаковала по меньшей мере 14 городов и сел Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Есть погибший и раненый, поврежден дом.
- 2 апреля под обстрелами России находились населённые пункты Харьковской области. В результате попадания вражеских снарядов ранена женщина, повреждены объекты промышленности.
- Российские войска утром 4 апреля обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области, в результате чего в городе горело хозяйственное сооружение.
- 5 апреля в Харьковской области подросток получил минно-взрывную травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Также травму получил 25-летний спасатель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.69
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.86
- Актуальное
- Важное