Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Минувшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов", - пишет глава области.

Под русским огнем были мирные жители и инфраструктура в населенных пунктах Купянск, Кучеровка, Двуречная, Уды, Ветеринарное, Липцы, Казачья Лопань и другие.

В результате ударов врага по городу Купянск повреждено частное домохозяйство, там произошло возгорание.

В селе Кучеривка Купянского района ранения получил 65-летний мужчина, его госпитализировали.

Также в селе Довгенькое от обстрелов повреждены два дома, а в Богуславке Изюмского района в результате огня из реактивных систем залпового огня пострадали по меньшей мере четыре частных здания.

5 апреля пиротехники обследовали более 7 га Харьковской области и обезвредили 190 взрывоопасных предметов.