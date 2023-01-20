Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Минувшие сутки враг продолжал проводить удары по приграничным населенным пунктам области", - пишет глава области.

Сообщается, что рашисты обстреливали из минометов, артиллерии и РСЗО Тимофеевку, Ветеринарное, Стрелку, Старицу, Волчанск, Вильчу, Двухлетнюю, Купянск.

В результате российской атаки в Купянске и Двухлетней повреждены пять домов, хозяйственные постройки, авто. Также рашисты из ЗРК С-300 обстреляли помещение школы-интерната.

В две девятиэтажки оккупанты попали в Волчанскую Чугуевского района. В результате в доме выбиты окна и повреждена крыша. Кроме того, поражены 10 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки.

В Тимофеевке Богодуховского района зафиксировали около 20 вражеских ударов по артиллерии. Повреждены четыре дома.