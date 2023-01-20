В Купянском районе Харьковщины армия РФ обстреляла ракетами С-300 школу-интернат
19 января российская армия била ракетами С-300 по школе-интернату в Купянском районе Харьковской области. Также в регионе есть повреждения частных домов, многоэтажек и авто
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Минувшие сутки враг продолжал проводить удары по приграничным населенным пунктам области", - пишет глава области.
Сообщается, что рашисты обстреливали из минометов, артиллерии и РСЗО Тимофеевку, Ветеринарное, Стрелку, Старицу, Волчанск, Вильчу, Двухлетнюю, Купянск.
В результате российской атаки в Купянске и Двухлетней повреждены пять домов, хозяйственные постройки, авто. Также рашисты из ЗРК С-300 обстреляли помещение школы-интерната.
В две девятиэтажки оккупанты попали в Волчанскую Чугуевского района. В результате в доме выбиты окна и повреждена крыша. Кроме того, поражены 10 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки.
В Тимофеевке Богодуховского района зафиксировали около 20 вражеских ударов по артиллерии. Повреждены четыре дома.
- Российские захватчики утром 16 января обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека.
- За прошедшие сутки 17 января российские кафиры обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль всей линии столкновения. Повреждена больница, получил ранение фельдшер.
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