В Купянске ВСУ достались российские "орланы" вместе с документацией
В Купянске в Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники
Об этом сообщил украинский защитник Павел Кащук в фейсбуке .
"В новые поставки по программе "Жест доброй воли" от 15 бригады армейской авиации ВС России были включены из комплекса "Орлан-10", в частности наземные станции, антенны и заводскую документацию. То есть совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически потеряет свои массовые беспилотники", - заметил он.
По словам военного, российские дроны станут легкой добычей для украинских средств радиоэлектронной борьбы и разведки, а экипажи захватчиков на земле – для ракет HIMARS.
"Похоже, точные координаты наземок можно снять с сигнала. Победа становится еще ближе! Особая заслуга в "получении" поставок - 8 полк ССО и спецгруппа снайперов "Десна"! Ребята, вы умнички!" – подчеркнул Павел Кащук.
- 10 сентября в Харьковской области украинские военные захватили современные противотанковые мины россиян ПТКМ-1Р, которые используют против бронетехники.
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