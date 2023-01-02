Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"В минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстрелы приграничных районов Харьковщины и населенных пунктов приближенных к линии столкновения в Купянском и Чугуевском районах", - пишет Синегубов.

Сообщается, что рашисты били по Купянску, Волчанску, Огурцовому, Новомлинску, Андреевке, Кучеровке, Лимане Первому, Ольшане, Орлянском, Кисловце, Котляровке.

В Купянске обстрелами российских захватчиков повреждены пять частных домов, пострадала инфраструктура.

В результате российской атаки ранения получила 77-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

"На линии столкновения продолжаются бои наши защитники надежно держат свои позиции. Поддерживаем ВСУ и работаем на Победу дальше", - подчеркнул глава ОВА.

В течение 31 декабря оккупанты проводили артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины, в Купянске они повлекли за собой масштабные пожары.