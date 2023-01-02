В Купянске в результате обстрелов российских войск повреждены инфраструктура и дома: местная жительница получила ранения
За сутки 1 января в городе Купянск Харьковской области российские захватчики при обстреле повредили инфраструктуру и частные дома, также местная жительница получила ранения
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"В минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстрелы приграничных районов Харьковщины и населенных пунктов приближенных к линии столкновения в Купянском и Чугуевском районах", - пишет Синегубов.
Сообщается, что рашисты били по Купянску, Волчанску, Огурцовому, Новомлинску, Андреевке, Кучеровке, Лимане Первому, Ольшане, Орлянском, Кисловце, Котляровке.
В Купянске обстрелами российских захватчиков повреждены пять частных домов, пострадала инфраструктура.
В результате российской атаки ранения получила 77-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.
"На линии столкновения продолжаются бои наши защитники надежно держат свои позиции. Поддерживаем ВСУ и работаем на Победу дальше", - подчеркнул глава ОВА.
- В течение 31 декабря оккупанты проводили артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины, в Купянске они повлекли за собой масштабные пожары.
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