Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанной оказалась бывшая чиновница Купянского городского совета, которая начала сотрудничать с рашистами сразу после полномасштабного вторжения.

В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ. Псевдочиновник организовывала работу возглавляемого ею управления, распределяла обязанности между подчиненными сотрудниками и занималась решением вопросов, связанных с финансами.

В СБУ сообщили, что на этой "должности" коллаборантка вводила так называемую рублевую зону в регионе. Кроме этого, она организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск.

После освобождения Купянская злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по статье о коллаборационной деятельности. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.