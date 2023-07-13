В Купянске СБУ задержала чиновницу-коллаборантку, возглавлявшую "управление финансов" оккупантов
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одну чиновницу-коллаборантку в Купянске Харьковской области. До освобождения города украинскими силами от россиян женщина возглавляла "управление финансов" оккупационных властей
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что задержанной оказалась бывшая чиновница Купянского городского совета, которая начала сотрудничать с рашистами сразу после полномасштабного вторжения.
В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ. Псевдочиновник организовывала работу возглавляемого ею управления, распределяла обязанности между подчиненными сотрудниками и занималась решением вопросов, связанных с финансами.
В СБУ сообщили, что на этой "должности" коллаборантка вводила так называемую рублевую зону в регионе. Кроме этого, она организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск.
После освобождения Купянская злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по статье о коллаборационной деятельности. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 8 июля в Харькове задержали мужчину, который во время временной оккупации Купянского района устроился на работу в оккупационную "милицию", а после освобождения региона собирал разведданные для россиян.
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