Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Длина таких бомб – более 2 метров, оккупанты сбрасывали их прямо на дома мирных жителей.

"Весь мир видит правду: Россия воюет с мирными жителями. Страна-агрессор нарушает законы и обычаи войны, пренебрегая всеми нормами международного права", – отмечают в прокуратуре.

В деоккупированном Купянске на Харьковщине обнаружили еще одну пыточную, где оккупанты издевались над мирными жителями.

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