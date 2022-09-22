В Купянске оккупанты сбрасывали авиабомбы прямо на частные дома: правоохранители фиксируют преступления РФ
В жилых массивах Купянска правоохранители находят парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500, вес каждой из которых достигает 500 кг
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Длина таких бомб – более 2 метров, оккупанты сбрасывали их прямо на дома мирных жителей.
"Весь мир видит правду: Россия воюет с мирными жителями. Страна-агрессор нарушает законы и обычаи войны, пренебрегая всеми нормами международного права", – отмечают в прокуратуре.
- В деоккупированном Купянске на Харьковщине обнаружили еще одну пыточную, где оккупанты издевались над мирными жителями.
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