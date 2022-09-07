Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права. Так, в Купянске Харьковской области, захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в местном отделении полиции. Из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей. Снова фиксируются размещение вооружения и военной техники во дворах учебных заведений", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.

С начала суток, 7 сентября, россияне нанесли более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины.

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