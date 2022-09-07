В Купянске оккупанты незаконно удерживают в отделении полиции 40 гражданских
В Харьковской области, во временно оккупированном Купянске, россияне незаконно удерживают в отделении полиции 40 гражданских людей
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права. Так, в Купянске Харьковской области, захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в местном отделении полиции. Из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей. Снова фиксируются размещение вооружения и военной техники во дворах учебных заведений", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.
- С начала суток, 7 сентября, россияне нанесли более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 39.24Продажа 40.33
- Актуальное
- Важное