В Крыму затонуло судно: трех пассажиров эвакуировали спасатели
В Крыму у побережья Севастополя затонуло судно. Спасатели эвакуировали пассажиров, после чего их забрала бригада скорой
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
Отмечается, что трех человек спасатели эвакуировали на берег, а четвертому удалось добраться до берега самостоятельно. Всех их передали медикам.
"Поступило сообщение о необходимости помощи людям с потерпевшего бедствие судна в районе внешнего рейда Ленинского района. Спасатели эвакуировали трех пострадавших на борт катера и передали бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.
По информации оккупационных властей Крыма, затонувшее судно - это прогулочный катер.
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