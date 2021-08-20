В Крыму затонуло судно: трех пассажиров эвакуировали спасатели

Об этом сообщает "Крым. Реалии".



Отмечается, что трех человек спасатели эвакуировали на берег, а четвертому удалось добраться до берега самостоятельно. Всех их передали медикам.



"Поступило сообщение о необходимости помощи людям с потерпевшего бедствие судна в районе внешнего рейда Ленинского района. Спасатели эвакуировали трех пострадавших на борт катера и передали бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.



По информации оккупационных властей Крыма, затонувшее судно - это прогулочный катер.

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