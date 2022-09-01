В Крыму запретили использование пиротехники и дронов

Об этом сообщил так называемый "председатель Крыма" Сергей Аксенов в Telegram.

"Прошу крымчан на время проведения "специальной военной операции" воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения", — написал Аксенов.

31 августа Главное управление разведки ВСУ обратилось к крымчанам с просьбой сообщать о "самых популярных" местах "бархатного сезона".

31 августа разведка сообщила, что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1200 срочников.

Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.

Во временно оккупированном Крыму в поселке Красногвардейское сегодня, 31 августа, с 6 утра горела российская нефтебаза.

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