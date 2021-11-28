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В Крыму захватчики создали молодежные отряды "киберстукачей"

28 ноября, 2021 воскресенье
11:48
Общество

Среди учеников студентов Крымского полуострова российская оккупационная администрация набрала "кибердружины". В их обязанности входит проявлять публикацию населением Крыма собственного недовольства или перепечатку "экстремистских материалов"

На это в своем новом отчете, текст которого был обнародован сегодня, 28 ноября 2021, обращает внимание проукраинская "Ассоциация реинтеграции Крыма".

"Кибердружинники" оказывают помощь ФСБ и Роскомнадзора.

Это члены "добровольной молодежной организации", занимающиеся ручным мониторингом социальных сетей в поисках запрещенного контента. На сайте Кибердружины говорится, что в ней находится 20 тысяч человек в 32 регионах России. Начиная с 2017 года "кибердружины" начали формироваться оккупационными "органами" и на территории оккупированного Крыма.

Главной является "кибердружина" в "Севастопольском государственном университете", как в ключевом учреждении регионального уровня по подготовке кадров для российских спецслужб. В марте 2021 года в тамошнем "Институте радиоэлектроники и информационной безопасности" было создано некое "студенческое волонтерское объединение" "Киберагенты информационной безопасности".

"Среди его кураторов есть не только традиционные органы российских карателей, но и такая интересная структура, как "аппарат антитеррористической комиссии в Севастополе", - отмечается в отчете "АРК".

Возглавляет "комиссию" Андрей Копылов.

Пропаганда агрессора цитирует студента упомянутого "института" Вячеслава Стасюка по поводу "методов работы дружинников". Как сообщает этот родственник многолетнего руководителя пропагандистской газеты "Севастопольские известия" Леонида Стасюка, "по определенным ключевым словам мы находим запрещенный контент, заполняем бланк и отправляем его в Роскомнадзор, а они выносят решение о блокировке".

Кроме того, осенью 2021 года в "киберстукачество" было решено приобщить студентов "Севастопольского промышленно-технологического колледжа". В этом бывшем профтехучилище сейчас готовят не только поваров и укладчиков плитки, но и "юристов" для раздутого штата оккупационных карательных структур.

Справка

Деятельность "киберстукачей" несет в себе финансовую выгоду для страны-агрессора, ведь в России действует механизм внесудебной заморозки финансовых активов лиц, "причастных к терроризму".



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