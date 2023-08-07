Об этом информирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Известно, что рашисты ворвались утром в дом 30-летнего Асана Зекеряева в Старом Крыму с обысками. Затем крымского татарина забрали в неизвестном направлении.

Эмине – его жена, находившаяся с детьми у родителей, хотела заявить о похищении мужа, однако к ней тоже ворвались вражеские правоохранители.

Без объяснений российские оккупанты забрали 25-летнюю женщину и двух несовершеннолетних детей. Родственникам сказали, что везут семью в Старый Крым.

"Мировое сообщество должно активизировать усилия для давления на РФ для освобождения всех незаконно удерживаемых ею украинских политзаключенных", - заявил омбудсмен.