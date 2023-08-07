В Крыму захватчики похитили крымского татарина Зекеряева, его жену и несовершеннолетних детей
В понедельник, 7 августа, российские силовики во временно оккупированном полуострове ворвались в дом к крымскому татарину Асану Зекеряеву и похитили его
Об этом информирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Известно, что рашисты ворвались утром в дом 30-летнего Асана Зекеряева в Старом Крыму с обысками. Затем крымского татарина забрали в неизвестном направлении.
Эмине – его жена, находившаяся с детьми у родителей, хотела заявить о похищении мужа, однако к ней тоже ворвались вражеские правоохранители.
Без объяснений российские оккупанты забрали 25-летнюю женщину и двух несовершеннолетних детей. Родственникам сказали, что везут семью в Старый Крым.
"Мировое сообщество должно активизировать усилия для давления на РФ для освобождения всех незаконно удерживаемых ею украинских политзаключенных", - заявил омбудсмен.
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