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В Крыму захватчики осудили парня на 7 лет за "финансирование добробата", - Лубинец

22 апреля, 2023 суббота
19:47
Война с Россией

Во временно оккупированном Крыму захватчики приговорили 21-летнего крымского татарина к 7 годам: Аппаза Куртамета обвинили в финансировании добробата

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграме.

Подконтрольный РФ "Киевский районный суд" вынес приговор в 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме для крымского татарина Аппаза Куртамета.

"21-летнего парня оккупанты обвинили в "финансировании" добровольческого батальона "Крым" ("создании вооруженного формирования, руководстве таким формированием или его финансировании" ч.1 ст.208 УК РФ). По версии следствия, он перевел 500 гривен представителю батальона. На самом деле Аппаз одолжил эти деньги знакомому, который к тому времени вступил в добробат", - отметил Дмитрий Лубинец.

В частности, уполномоченный напомнил, что парня задержали российские силовики 23 июля 2022 года на админгранице с временно оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам.

"В тот же день связь с ним пропала. О его местонахождении не было известно до 8 октября. В конце февраля этого года оккупанты начали судилище", - добавил он.

  • Напомним, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила о многочисленных нарушениях прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму, призвав РФ прекратить притеснения, аресты и преследования.
Крым
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