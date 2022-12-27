В Крыму за притязания и драку задержали ставленника Кадырова в оккупированных Запорожье и Херсонской области
В аннексированном Крыму за драку были задержаны пять офицеров чеченского СОБР "Ахмат", среди них Хасан Ибрагимов, назначенный недавно "представителем" председателя Чечни Рамзана Кадырова на оккупированных Россией территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины
О задержании кадыровцев сообщает "Кавказ. Реалии" со ссылкой на телеграмм-канал Baza.
В Грозном подтвердили, что конфликт был, но опровергли информацию о задержании бойцов. "Да, был небольшой бытовой инцидент, который на месте и разрешился", - заявил министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Он утверждает, что во время потасовки никто не пострадал. С подобными заявлениями позже выступил сам Хасан Ибрагимов, видео с ним опубликовал чеченский государственный телеканал "Грозный".
По данным Baza, заместитель командира СОБР "Ахмат", полковник полиции Хасан Ибрагимов и четверо его подчиненных-лейтенантов устроили потасовку в Симферополе в клубе "Монро". Один из кадыровцев якобы добивался посетительницы заведения. Когда за девушку вступился ее парень, его вытащили на улицу и избили.
Как утверждает Baza со ссылкой на очевидцев, охрана клуба не мешала бойцам "Ахмата", в конфликт вмешались полицейские, одному из них кадыровщик нанес удар ногой.
Официально о драке с участием бойцов из Чечни полиция аннексированного Крыма не сообщает. При этом Baza утверждает, что конфликт с кадыровцами попал на камеры видеонаблюдения, записи случившегося опубликованы не были.
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