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В Крыму взрывается там, где расположена критическая инфраструктура минобороны РФ, – правозащитник Алиев

24 июля, 2023 понедельник
17:10
Война с Россией

Общественный деятель, заместитель гендиректора Украинского института, правозащитник Алим Алиев отметил, что за время оккупации Крыма россияне разместили много военных баз на полуострове

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Крыму взрывается там, где расположена критическая инфраструктура минобороны РФ. То есть взрываются снаряды или цистерны с топливом, которые оккупанты везут на фронт. Массового отселения людей, проживающих в близости к местам взрывов, не происходит. Мы должны готовить наших граждан, которые живут в Крыму к тому, что такая ситуация будет".

По его словам, Украина наносит удары исключительно по военным составам и критической инфраструктуре агрессора.

"За время оккупации захватчики расположили кучу военных баз в Крыму, но тактика ВСУ отличается от тактики оккупантов. Украина наносит удары исключительно по военным составам и критической инфраструктуре агрессора. ВСУ не бьет по гражданской инфраструктуре, потому что это наша земля. После деоккупации нам нужно будет многое восстанавливать", - отметил А.

  • Утром 24 июля в временно оккупированном Крыму местные слышали мощные взрывы. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили склад БК в Джанкойском районе.

Что говорят в минобороны РФ

По данным министерства обороны России, в течение ночи 24 июля была якобы пресечена "попытка киевского режима совершить террористическую атаку" по объектам на территории полуострова Крым. Там заявляют, что из Украины выпущено 17 беспилотников.

По их словам, 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще 3 - упали на территории полуострова.

Кроме того, якобы три БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В минобороны РФ отмечают, что в результате "террористической атаки" пострадавших нет.

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