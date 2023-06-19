Об этом информируют РосСМИ.

Известно, что взрыв произошел в четыре часа утра, в поселке Мирный, поворот с Евпаторийского шоссе.

В результате пострадали три человека, в частности назначенный оккупантами "помощник вице-премьера по экономическому развитию" Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" Владимир Епифанов. Он был за рулем Toyota Land Cruiser.

Также пострадали его секретарь и охранник. Все получили по меньшей мере 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Их доставили в 6-ю городскую больницу Симферополя.

Псевдосоветник "главы Крыма" Олег Крючков заявил, что авария произошла в результате взрыва газового баллона.

По словам помощника вице-премьера, за день до этого баллон проверяли на станции технического обслуживания во временно оккупированном Симферополе.