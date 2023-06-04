В Крыму взломали российские каналы и запустили ролик о контрнаступлении ВСУ
Во временно оккупированном Крыму неизвестные взломали российские каналы и запустили ролик о контрнаступлении ВСУ, который опубликовала утром замминистра обороны Украины Анна Маляр
Об этом пишет советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков.
Он заявил, что сигнал на время выключат, однако эфир работает в обычном режиме.
Российские телеграмм-каналы сообщают, что были сломаны каналы "Россия" и "Пятница". Очевидцы публикуют ролик, на котором видно, что на каналах транслируют видео, опубликованное сегодня заместителем министра обороны Украины Анны Маляр о контрнаступлении ВСУ.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в воскресенье, 4 июня 2023 года, выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ.
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