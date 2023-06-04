В Крыму взломали российские каналы и запустили ролик о контрнаступлении ВСУ

Об этом пишет советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков.

Он заявил, что сигнал на время выключат, однако эфир работает в обычном режиме.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что были сломаны каналы "Россия" и "Пятница". Очевидцы публикуют ролик, на котором видно, что на каналах транслируют видео, опубликованное сегодня заместителем министра обороны Украины Анны Маляр о контрнаступлении ВСУ.