В Крыму враг пополняет корабли крылатыми ракетами, возможны удары по Одессе, – ОВА
Оккупанты в Крыму пополняют крылатыми ракетами корабли. Поэтому высока вероятность новых ракетных ударов по Одессе и другим городам Украины.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесчине и другим областям остается высокой. Угроза постоянна вследствие ударов крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". Именно эти ракеты находятся на кораблях, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря."На военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа «Калибр» на фрегате «Адмирал Макаров»".
Представитель Одесской ОВА уточнил, что ракета "Калибр" летит со скоростью более 800 км/ч, имеет заранее запрограммированную локацию и может изменять траекторию несколько раз. Потому и сбить ее труднее, и сигнал тревоги включают для жителей нескольких областей.
- Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области. Таким образом они определяют важные объекты.
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