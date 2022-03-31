В Крыму враг пополняет корабли крылатыми ракетами, возможны удары по Одессе, – ОВА

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесчине и другим областям остается высокой. Угроза постоянна вследствие ударов крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". Именно эти ракеты находятся на кораблях, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря.

"На военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа «Калибр» на фрегате «Адмирал Макаров»".

Представитель Одесской ОВА уточнил, что ракета "Калибр" летит со скоростью более 800 км/ч, имеет заранее запрограммированную локацию и может изменять траекторию несколько раз. Потому и сбить ее труднее, и сигнал тревоги включают для жителей нескольких областей.

Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области. Таким образом они определяют важные объекты.

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