В Крыму враг перемещает технику из-за потерь на Запорожье и под Авдеевкой, - движение Атеш
Россияне, временно оккупировавшие Симферополь, перевозят свою военную технику из-за значительных потерь под Авдеевкой и Запорожской области
Об этом информирует партизанское движение АТЕШ .
"Наши агенты зафиксировали перемещение БМП-3 и БТР-82АМ в Симферополе. В связи с большими потерями в Запорожской области, а также под Авдеевкой, оккупанты выдавливают все свои возможности для восполнения потерь",- говорится в заявлении.
Фото: АТЭШ
Сообщается, что в Евпаторию они доставляют большое количество советских самоходок 2С1 "Гвоздика", быстро попадающих под удар на линии фронта.
"В связи с серьезными потерями в рядах ВС РФ, они вынуждены снова прибегать к использованию устаревшей техники. Эта техника совсем не нова и далеко не приспособлена для нынешних боевых действий. Они отправляют своих солдат на технику, которая с большой вероятностью может сломаться в самый критический момент. Но российский режим не придает большого значения человеческой жизни, даже жизни своих собственных граждан", - пишет пресс-служба.
Фото: АТЭШ
- Британская разведка объяснила , почему железнодорожная сеть оккупантов является одной из главных целей для ударов Украины. Они используют железнодорожную сеть в своей логистике для перемещения живой силы и оружия.
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