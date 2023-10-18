В Крыму враг перемещает технику из-за потерь на Запорожье и под Авдеевкой, - движение Атеш

Об этом информирует партизанское движение АТЕШ .

"Наши агенты зафиксировали перемещение БМП-3 и БТР-82АМ в Симферополе. В связи с большими потерями в Запорожской области, а также под Авдеевкой, оккупанты выдавливают все свои возможности для восполнения потерь",- говорится в заявлении.

Фото: АТЭШ

Сообщается, что в Евпаторию они доставляют большое количество советских самоходок 2С1 "Гвоздика", быстро попадающих под удар на линии фронта.

"В связи с серьезными потерями в рядах ВС РФ, они вынуждены снова прибегать к использованию устаревшей техники. Эта техника совсем не нова и далеко не приспособлена для нынешних боевых действий. Они отправляют своих солдат на технику, которая с большой вероятностью может сломаться в самый критический момент. Но российский режим не придает большого значения человеческой жизни, даже жизни своих собственных граждан", - пишет пресс-служба.

Фото: АТЭШ