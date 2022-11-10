В Крыму во время пьяного бегства от "полиции" разбился экс-депутат Верховной Рады
В Симферополе в результате ДТП разбился насмерть бывший депутат Верховной Рады Алексей Ременюк
Об этом сообщают прокремлевские Telegram-каналы.
Ременюк перешел на сторону оккупантов после захвата полуострова.
"В Крыму в ДТП погиб экс-депутат Верховной Рады Украины и председатель Высшего совета Евразийского общественно-политического движения "За Русь единую" Алексей Ременюк", - говорится в сообщении РИА Новости в телеграммах.
Российский телеграмм-канал Mash сообщил, что он был под хмельком.
"66-летний Алексей Ременюк ехал вечером со дня рождения товарища на своем Range Rover. Его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов попросили продуться – оказался пьяным. Когда полицейские попытались его задержать, тот вырвался из рук, прыгнул за руль и дал по газам. Водитель протащил ДПСника на дверях авто асфальтом, а когда началась погоня, Range Rover Ременюка выехал на встречку на объездной трассе и столкнулся с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте", – говорится в сообщении.
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