В Крыму "суд" отклонил апелляционную жалобу на арест активиста Джеляла, - адвокат
Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова под стражей до 23 января 2022 года
Об этом в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов.
"Защита подробно указала на существенные нарушения закона, допущенные судом первой инстанции, в связи с чем обжалованные постановления должны были быть отменены. Нариман напомнил суду о политических мотивах его уголовного преследования. Главный судья Караваев К. М., пробыв в совещательной комнате около 5 минут, решил оставить все в силе. Да, Нариман останется под стражей как минимум до 23 января", - написал он.
Адвокат Наримана Джелялова добавил, что активисту не поступают письма, хотя ему их присылают и из материковой Украины, и из-за границы.
По словам Полозова, защита будет оспаривать решение в кассационной инстанции, в частности в Европейском суде по правам человека.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых. Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021-го якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
- Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя.
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