В Крыму "суд" отклонил апелляционную жалобу на арест активиста Джеляла, - адвокат

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов.



"Защита подробно указала на существенные нарушения закона, допущенные судом первой инстанции, в связи с чем обжалованные постановления должны были быть отменены. Нариман напомнил суду о политических мотивах его уголовного преследования. Главный судья Караваев К. М., пробыв в совещательной комнате около 5 минут, решил оставить все в силе. Да, Нариман останется под стражей как минимум до 23 января", - написал он.



Адвокат Наримана Джелялова добавил, что активисту не поступают письма, хотя ему их присылают и из материковой Украины, и из-за границы.



По словам Полозова, защита будет оспаривать решение в кассационной инстанции, в частности в Европейском суде по правам человека.

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых. Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021-го якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя.

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