В Крыму суд арестовал делегата Курултая Дудакова

Об этом сообщает Крым.Реалии.



Адвокат подчеркнул, что Дудаков своей вины не признал и отметил, что текст, на котором строилось обвинение, был вырван из контекста.

Он добавил, что решение суда защита намерена обжаловать.



Также сообщается, что у здания "суда", где проходили слушания, российские силовики задерживали активистов.



По данным гражданского объединения Крымской солидарности, было задержано 15 человек – все крымские татары.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму ФСБ РФ обыскала дом и задержала делегата и члена Ревизионной комиссии Курултая Эдема Дудакова, публично разоблачившего уничтожение россиянами Ханского дворца в Бахчисарае.