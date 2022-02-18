В Крыму суд арестовал делегата Курултая Дудакова
В аннексированном Крыму так называемый Бахчисарайский районный суд присудил 10 суток административного ареста делегату Курултая крымскотатарского народа Эдему Дудакову
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Адвокат подчеркнул, что Дудаков своей вины не признал и отметил, что текст, на котором строилось обвинение, был вырван из контекста.
Он добавил, что решение суда защита намерена обжаловать.
Также сообщается, что у здания "суда", где проходили слушания, российские силовики задерживали активистов.
По данным гражданского объединения Крымской солидарности, было задержано 15 человек – все крымские татары.
- Напомним, что во временно оккупированном Крыму ФСБ РФ обыскала дом и задержала делегата и члена Ревизионной комиссии Курултая Эдема Дудакова, публично разоблачившего уничтожение россиянами Ханского дворца в Бахчисарае.
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