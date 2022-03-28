В Крыму страх переброски войны, страх призыва с 1 апреля, – Данилов
Крым наполняет страх переброски войны, страх призыва, упростилась коррупция в военкоматах, растет спрос на медицинские справки
О настроениях и страхах в Крыму рассказал Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований (Херсонщина) в эфире Еспресо TV.
Сергей Данилов рассказал: "Есть страх того, что война перебросится в Крым и им придется бежать. Есть страх призыва, который стартует с первого апреля, страх силовиков, которых должны отправлять или отправляют на юг Украины, и они очень не хотят этого. Они пытаются давать взятки, идти в больницу, есть у них такое специфическое слово, чтобы не идти под пули. Они ведь как карательные, так и боевые действия должны выполнять".
Аналитик добавил: "И плюс что началось это страх призыва и уже появившиеся расценки. Поскольку вымыли часть фсбшников, росгвардии и полиции на Херсонщину из Крыма, значительно упростилась коррупция в военкоматах. 120 тысяч рублей стоит медицинская справка, что ты не годен к службе и 400 тысяч рублей исключить из всех реестров всевозможных записей, что ты военнообязанный. И спрос на эти услуги молодых крымчан и их родителей очень велик, люди собирают деньги, чтобы откупиться и не идти воевать".
- Напомним, 28 марта крымскотатарская правозащитница рассказала, что оккупанты в Крыму используют мобилизацию крымских татар для пропаганды.
- 27 марта Люмила Денисова сообщила: В оккупированном Крыму РФ принудительно мобилизует мужчин для войны против Украины.
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