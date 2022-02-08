В Крыму стена Ханского дворца треснула во время "реставрации" оккупантами

Об этом со ссылкой на руководителя российского госучреждения "Дирекция централизованного обслуживания и развития учреждений сферы культуры" Илью Алимчева сообщает провластное издание "Крыминформ".

По словам Алимчева, пострадал светский корпус дворца. Он утверждает, что это произошло из-за ошибки в проекте, где указано, что здание стоит на фундаменте. Однако на самом деле стены фундамента не имеют.

"Немного копнули, и она просела", - сказал представитель оккупационных властей.

Алимчев также утверждает, что "нет ничего страшного, это все можно устранить, серьезный ущерб не причинен".



Ранее Еспресо.TV сообщал, что Ханский дворец – это памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Также дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника и является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В октябре 2017 года захватчики передали объект в "государственную собственность".



В 2018 году полиция Украины открыла уголовное производство по факту незаконного уничтожения, разрушения и порчи памятника истории – Ханского дворца.



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