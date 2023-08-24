В Крыму состоялось сражение с участием авиации. В ГУР заявили, что провели спецоперацию на полуострове
На временно оккупированном полуострове Крым утром 24 августа прогремели взрывы в районе мыса Тарханкут. ГУР заявила о спецоперации на полуострове
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова.
"В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств", - сказал разведчик.
Число потерь врага уточняется.
"Крым.Реалии" со ссылкой на местные Телеграмм-каналы сообщали, что на полуострове раздавались взрывы.
"С 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. В Маяке расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ", - говорится в материале.
Известно, что на Тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для российского ПВО.
Также заявили, что якобы в кемпинге в селе Оленевка около 3:50 слышали выстрелы из РПГ.
- Напомним, последние взрывы в оккупированном Крыму прогремели утром 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут, в результате чего была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.
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