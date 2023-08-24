В Крыму состоялось сражение с участием авиации. В ГУР заявили, что провели спецоперацию на полуострове

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова.

"В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств", - сказал разведчик.

Число потерь врага уточняется.

"Крым.Реалии" со ссылкой на местные Телеграмм-каналы сообщали, что на полуострове раздавались взрывы.

"С 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. В Маяке расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ", - говорится в материале.

Известно, что на Тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для российского ПВО.

Также заявили, что якобы в кемпинге в селе Оленевка около 3:50 слышали выстрелы из РПГ.