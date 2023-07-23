В Крыму состоялось собрание координаторов подпольного движения "Желтая Лента"
Активисты подпольного движения "Желтая Лента" провели встречу координаторов в оккупированном Крыму. Они разработали план новых акций на 24 августа и продемонстрировали предстоящие обновления чат-бота "Разом"
Об этом активисты сообщили в telegram.
Отмечается, что встречи не удалось безопасно и эффективно провести в Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии, Керчи и Джанкое.
"Это было нелегко, поскольку рашисты пытались разоблачить наши планы: во всех крупнейших городах АР Крым усилились патрули, поиски патриотически настроенных людей. Рашисты боятся украинского сопротивления!" – говорится в сообщении.
Также известно, что на собрании активисты разработали план новых акций на 24 августа и продемонстрировали предстоящие обновления чат-бота "Разом".
В "Желтой ленте" пообещали показать некоторые новые акции в Крыму уже в понедельник, 24 июля.
- Еще с 26 сентября 2022 г. во временно оккупированном Крыму началась активизация движений сопротивления. В населенных пунктах по всей территории временно оккупированного полуострова начали появляться протестные надписи и призывы к противодействию российским захватчикам.
- По состоянию на 2 июня проукраинское движение "Желтая Лента" зарегистрировало 3500 активистов на временно оккупированном РФ полуострове Крым.
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