В Крыму состоялось собрание координаторов подпольного движения "Желтая Лента"

Об этом активисты сообщили в telegram.

Отмечается, что встречи не удалось безопасно и эффективно провести в Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии, Керчи и Джанкое.

"Это было нелегко, поскольку рашисты пытались разоблачить наши планы: во всех крупнейших городах АР Крым усилились патрули, поиски патриотически настроенных людей. Рашисты боятся украинского сопротивления!" – говорится в сообщении.

Также известно, что на собрании активисты разработали план новых акций на 24 августа и продемонстрировали предстоящие обновления чат-бота "Разом".

В "Желтой ленте" пообещали показать некоторые новые акции в Крыму уже в понедельник, 24 июля.