В Крыму сообщили о взрывах, дым виднеется со стороны военного аэродрома, — соцсети
Местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Крыму, а также о дыме со стороны военного аэродрома, в части села Новофедоровка исчез свет
Об этом пишут каналы местного сопротивления.
Отмечается, что громкий взрыв слышали в Армянске, Красноперекопске, Ишуне, Воинке, Почетном и Раздольном, со стороны Каркинитского залива местные заметили дым.
Жители села Новофедоровка также сообщили о дыме со стороны военного аэродрома, в части поселка исчезла электроэнергия.
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