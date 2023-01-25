Об этом пишут каналы местного сопротивления.

Отмечается, что громкий взрыв слышали в Армянске, Красноперекопске, Ишуне, Воинке, Почетном и Раздольном, со стороны Каркинитского залива местные заметили дым.

Жители села Новофедоровка также сообщили о дыме со стороны военного аэродрома, в части поселка исчезла электроэнергия.

В Севастополе появились стикеры с антивоенными и антироссийскими надписями "Слава Украине", "Z фашисты", "Россия позор".

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