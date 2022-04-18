В Крыму сообщили о смерти командира корабля "Цезарь Куников" Александра Чирвы

Об этом сообщил ряд российских пропагандистских СМИ, а также так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.



Как отмечают в СМИ, Александр Чирва "умер от ран", полученных в бою в Украине, а "его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизнь членов экипажа". Правда, не уточняют, при каких именно обстоятельствах был ликвидирован Чирва.



Александр Чирва родился в Севастополе. Был командиром большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, капитан 3 ранга. В 2015 и 2016 гг. участвовал в войне в Сирии.



"Цезарь Куников" – российский десантный корабль проекта 775. Базируется в Севастополе. Корабль участвовал в операции KFOR в Косово (1999 год), российско-грузинской войне (2008 год), осуществлял обеспечение сирийской армии (операция "Сирийский экспресс", 2015 год).

Когда 24 марта 2022 года в порту Бердянска (находившемся под оккупацией российских военных) был уничтожен большой десантный корабль проекта 1171 "Саратов", в результате удара были повреждены еще два российских больших десантных корабля проекта 775 – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

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