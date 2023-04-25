Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность, пишут "Крым. Реалии».

По словам родственников активиста, силовики пришли около 7 часов утра, забрали у всех телефоны и не дали вызвать адвоката.

"Завершился обыск полчаса назад. Его забрали. Адвоката вызвать не успели, потому что сразу забрали телефоны. В доме на момент обыска была жена и 14-летняя дочь", – сказала родственница Джеппарова.

В течение дня адвокаты задержанного не могли найти его ни в одном учреждении полуострова. Наконец, написали заявление об исчезновении человека.

Представительство президента Украины в АРК осудило задержание Джеппарова и требует немедленно его уволить. Кроме того, представительство обращает внимание правоохранительных органов и прокуратуры АР Крым и Севастополя на задержание правозащитника.

Позже выяснилось, что Джеппарова содержат в одном из изоляторов Симферополя. Его задержали по обвинению в неподчинении полиции, сообщает издание "Решетки".

На арест Джеппарова отреагировал в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский:

"Сегодня кафиры ворвались в дом Абдурешита Джеппарова. Он один из представителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, гражданин Украины. Где он сейчас, что с ним – неизвестно. Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей. Тысячи и тысячи таких примеров за время агрессии как в Крыму, так и в других наших регионах, оккупированных Россией".