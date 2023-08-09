В Крыму школам запретили поднимать крымскотатарский флаг, - КрымSOS
Российская оккупационная администрация запретила в школах на территории временно оккупированного Крыма поднимать крымскотатарский флаг
Об этом сообщает КрымSOS.
"Оккупационная администрация Крыма запретила поднимать крымскотатарский флаг вместе с флагом РФ и так называемой Республики Крым на линейках в школах полуострова", - говорится в сообщении.
Кроме того, в школах запретили планировать некоторые мероприятия, например, ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая. В преддверии памятных дат в крымскотатарских школах будет работать специальная комиссия, поскольку планирование таких мероприятий будет рассматриваться как подготовка провокаций.
Как добавляют в организации, россияне не давали письменного распоряжения о таком запрете, однако в школы приходили "от администрации", то есть от так называемого главы Крыма Сергея Аксенова. На вопрос о том, почему нельзя поднимать флаг, оккупанты отвечают, что он "нигде не закреплен, есть только флаг РФ и Республики Крым".
В Крым SOS также напомнили, что менее чем через месяц на временно оккупированном полуострове начинается учебный год 2023/ 2024. По словам заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, после оккупации Крыма Россией на полуострове резко уменьшилось количество крымскотатарских школ.
- 16 мая сообщалось, что оккупанты в Крыму отменили последние звонки для школьников невыпускных классов и оправдывают это мерами безопасности.
- Также председатель Правления Крымскотатарского ресурсного центра, глава управления по правовым вопросам и иностранным делам Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявил , что российские захватчики в Крыму раздают инструкции директорам школ по подготовке подвалов под укрытия.
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