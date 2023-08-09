Об этом сообщает КрымSOS.

"Оккупационная администрация Крыма запретила поднимать крымскотатарский флаг вместе с флагом РФ и так называемой Республики Крым на линейках в школах полуострова", - говорится в сообщении.

Кроме того, в школах запретили планировать некоторые мероприятия, например, ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая. В преддверии памятных дат в крымскотатарских школах будет работать специальная комиссия, поскольку планирование таких мероприятий будет рассматриваться как подготовка провокаций.

Как добавляют в организации, россияне не давали письменного распоряжения о таком запрете, однако в школы приходили "от администрации", то есть от так называемого главы Крыма Сергея Аксенова. На вопрос о том, почему нельзя поднимать флаг, оккупанты отвечают, что он "нигде не закреплен, есть только флаг РФ и Республики Крым".

В Крым SOS также напомнили, что менее чем через месяц на временно оккупированном полуострове начинается учебный год 2023/ 2024. По словам заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, после оккупации Крыма Россией на полуострове резко уменьшилось количество крымскотатарских школ.