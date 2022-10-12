Об этом пишет российский телеграмм-канал База .

Как сообщается, 23-летний лейтенант ВС РФ Максим из Тамбовской области отдыхал с товарищей в ресторане "Джипстер" на проспекте Кирова. Друзья вышли на улицу и устроили разборку с компанией прохожих.

В разгар конфликта завязалась массовая потасовка, во время которой один из оппонентов вырвал у военнослужащего пистолет Макарова и выстрелил ему в ногу. Полицейские задержали шестерых участников.

Российский офицер с огнестрельным ранением бедра госпитализирован в местную больницу.