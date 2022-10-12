В Крыму российский офицер устроил "разборки" с местными и получил ранения
В Симферополе, в оккупированном Россией Крыму, произошла массовая драка с участием военнослужащего ВС РФ. Ему прострелили ногу
Об этом пишет российский телеграмм-канал База .
Как сообщается, 23-летний лейтенант ВС РФ Максим из Тамбовской области отдыхал с товарищей в ресторане "Джипстер" на проспекте Кирова. Друзья вышли на улицу и устроили разборку с компанией прохожих.
В разгар конфликта завязалась массовая потасовка, во время которой один из оппонентов вырвал у военнослужащего пистолет Макарова и выстрелил ему в ногу. Полицейские задержали шестерых участников.
Российский офицер с огнестрельным ранением бедра госпитализирован в местную больницу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.17
Покупка 40.17Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.73
- Актуальное
- Важное