Об этом сообщило издание "Крым.Реалии".

"В Крыму 9 февраля российские силовики провели обыски в квартире крымского активиста из Судака Дмитрия Демчука, при этом оказывали на него физическое и психологическое давление", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что, по словам Демчука, российские силовики в масках с оружием попали к нему в квартиру. На мужчину надели наручники, зачитали обвинения по статье 282 УК РФ (разжигание ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства). Силовики РФ устроили допрос несовершеннолетней дочери, в квартире провели обыск.

"После обыска в наручниках демонстративно провели по всему двору нашего дома и посадили в микроавтобус в сопровождении вооруженной охраны, которая всю дорогу угрожала мне вывезти в лес", - сказал активист.

По словам Демчука, его привезли в Центр "Е" в Симферополе, где в подвальном помещении допрашивали. Известно, что по его словам, ему надели на голову капюшон и сильно ударили по затылку, также на него оказывали психологическое давление. Он отмечает, что под пыткой был вынужден признать вину. После этого его привезли на вокзал, откуда он уехал домой.

"Один из участников обыска приехал ко мне домой, чтобы помочь "замять" дело за вознаграждение, и в результате уехал, но пообещал меня посадить", - отметил активист, добавив, что при обыске у него нашли охотничье ружье, по факту чего составили еще один протокол.