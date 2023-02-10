Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Крыму российские военные пытали эко-активиста Дмитрия Демчука и допрашивали его дочь

В Крыму российские военные пытали эко-активиста Дмитрия Демчука и допрашивали его дочь

10 февраля, 2023 пятница
15:08
война с Россией

Российские военные пришли с обысками и пытали активиста из Судака Дмитрия Демчука, который занимался освещением экологических проблем во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщило издание "Крым.Реалии".

"В Крыму 9 февраля российские силовики провели обыски в квартире крымского активиста из Судака Дмитрия Демчука, при этом оказывали на него физическое и психологическое давление", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что, по словам Демчука, российские силовики в масках с оружием попали к нему в квартиру. На мужчину надели наручники, зачитали обвинения по статье 282 УК РФ (разжигание ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства). Силовики РФ устроили допрос несовершеннолетней дочери, в квартире провели обыск.

"После обыска в наручниках демонстративно провели по всему двору нашего дома и посадили в микроавтобус в сопровождении вооруженной охраны, которая всю дорогу угрожала мне вывезти в лес", - сказал активист.

По словам Демчука, его привезли в Центр "Е" в Симферополе, где в подвальном помещении допрашивали. Известно, что по его словам, ему надели на голову капюшон и сильно ударили по затылку, также на него оказывали психологическое давление. Он отмечает, что под пыткой был вынужден признать вину. После этого его привезли на вокзал, откуда он уехал домой.

"Один из участников обыска приехал ко мне домой, чтобы помочь "замять" дело за вознаграждение, и в результате уехал, но пообещал меня посадить", - отметил активист, добавив, что при обыске у него нашли охотничье ружье, по факту чего составили еще один протокол.

  • 12 января в Нацполиции рассказали, что оккупанты в Харьковской области во время пыток вырывали у людей ногти и спилили напильником зубы. Чаще всего при пытках применяли избиения и электрический ток.
Общество
Крым
оккупированные территории
Читайте также:
10 февраля, 2023 пятница
Республиканцы в Конгрессе США зарегистрировали "Резолюцию об усталости от Украины"
втрати окупантів
10 февраля, 2023 пятница
РФ пытается скрыть масштабные потери техники на войне, - ISW
Віктор Орбан
9 февраля, 2023 четверг
Орбан выступил за "немедленное прекращение огня" в Украине
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.9
    Продажа 42.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
10 февраля
16:16
Экс-президент Vermilion Energy Энтони Марино возглавил наблюдательный совет Нафтогаза
16:15
В боях под Соледаром погиб двоюродный брат украинской певицы Ирины Федышин
16:10
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:04
Обновлено
Россия атаковала Украину ракетами: есть попадания и раненые, работала ПВО
16:02
В российском СИЗО скончался крымскотатарский политзаключенный Джемиль Гафаров
16:01
OPINION
Этот февраль уже адский...
15:59
грипп
С октября гриппом и ОРВИ переболели чуть более 2 млн украинцев: это на 56% меньше, чем в 2021-22 гг.
15:32
Обновлено
Свет
В шести областях Украины есть попадание по объектам тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры
15:31
"Ракеты РФ впервые пересекли границу НАТО": спикер Воздушных Сил Игнат о "Калибрах" над Румынией
15:25
Из библиотек Украины изъяли более 10 млн книг, написанных на русском
15:19
Польша заявила о готовности принять Саакашвили на лечение
15:19
Премьер-министр и правительство Молдовы уходят в отставку
14:55
Нидерланды больше не зависят от российского топлива, – министр энергетики
14:49
Зеленский о массированной российской атаке по Украине: сегодняшние ракеты – вызов НАТО, это террор, который можно и нужно остановить
14:42
РФ дальше атакует дома в Херсоне из артиллерии: пожилая женщина получила осколочные ранения
14:40
Курс валют в Украине на 10 февраля: цены в обменниках
14:37
PR
Новый "яблочный" планшет – для работы, обучения и развлечений
14:31
Из-под завалов землетрясения в Турции спасли украинку и ее 4-летнего сына
14:28
ЕС ускорит обеспечение Украины военной техникой и средствами ПВО, - Мишель о массированных ракетных обстрелах 10 февраля
14:21
Силы ПВО сбили 61 из 71 ракеты, выпущенной Россией по Украине 10 февраля
14:14
Новости компаний
Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от “Фундации Течия” и Олега Крота
14:01
OPINION
Украинский бизнес существенно ухудшил ожидания
13:58
Россияне снова обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины по артиллерии
13:49
В Литве на радары для Украины собрали уже почти €7 млн
13:49
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
13:48
Китай нам не друг. Почему Пекин не хочет победы Украины в войне с РФ
13:43
"Кришевал" игорный бизнес в Киеве за $1,2 тыс. в месяц: детективу БЭБ сообщили о подозрении
13:41
Вадим Пристайко
"Не хотел бы готовить РФ к тому, что ее ждет": посол в Британии заявил, что украинских пилотов уже учат управлять западными самолетами
13:39
Эксклюзив
Одной из важнейших составляющих подготовки украинских пилотов к западной технике является усвоение английского авиационного языка, - капитан ВСУ Лось
13:32
Обновлено
Залужный: Две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии во время массированной атаки на Украину. В Румынии возразили
13:14
Землетрясение в Турции и Сирии: спасена семья, находившаяся под завалами более 100 часов
13:08
Первая партия американских боевых машин Bradley для Украины прибыла в Германию
13:02
МИД Молдовы вызвал российского посла из-за пролета ракеты в воздушном пространстве страны
12:41
Маасикас о массированном ракетном обстреле Украины 10 февраля: это реакция на успешные визиты Зеленского в ЕС.
12:34
Украина вернула тела 61 погибшего защитника
12:11
Нардепу от ОПЗЖ Волошину объявили подозрение в госизмене
12:07
OPINION
Не очаровывайтесь мыльными пузырями. Не творите кумиров
11:50
Прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян сообщили о подозрении
11:20
Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят военные преступления РФ в Украине
11:14
Британская разведка: Россия имеет тактические успехи в двух ключевых участках фронта
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV