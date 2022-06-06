В Крыму россияне развернули еще две системы ПВО, - Минобороны
Россия продолжает наращивать противовоздушную оборону на северо-западе оккупированного Крыма
Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"В северо-западной части полуострова, в районах населенных пунктов Оленевка и Раздольное, продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", - сообщил он.
- РФ 12 мая нарастила системы ПВО в западной части Крыма – развернули зенитно-ракетную батарею ЗРК С-300 в составе трех пунктов управления.
- 23 мая стало известно, что на северо-западе Крыма россияне развернули два зенитных ракетных дивизиона С-400.
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