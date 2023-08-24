В Крыму россияне проводят массовые обыски у крымских татар
В четверг, 24 августа, с самого утра российские силовики в оккупированном Крыму проводят массовые обыски в домах крымских татар
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и "Крымская солидарность" .
"С 4 часов утра 24 августа 2023 года в Бахчисарае и Бахчисарайском районе российские каратели врываются с обысками в дома крымских татар", - сообщил Чубаров.
По его словам, обыски сейчас проходят в домах Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Рэмзи Неметулаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова.
"Такая у оккупантов месть крымским татарам за состоявшийся вчера в Киеве третий саммит Крымской платформы и собственный страх перед неизбежным освобождением Крыма", - добавил глава Меджлиса крымскотатарского народа.
По данным "Крымской солидарности", активистов Сейдамета Мустафаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Рэмзи Неметулаева силовики увозят в Управление ФСБ в Симферополе.
- Российская оккупационная администрация запретила в школах на территории временно оккупированного Крыма поднимать крымскотатарский флаг.
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