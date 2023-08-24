В Крыму россияне проводят массовые обыски у крымских татар

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и "Крымская солидарность" .

"С 4 часов утра 24 августа 2023 года в Бахчисарае и Бахчисарайском районе российские каратели врываются с обысками в дома крымских татар", - сообщил Чубаров.

По его словам, обыски сейчас проходят в домах Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Рэмзи Неметулаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова.

"Такая у оккупантов месть крымским татарам за состоявшийся вчера в Киеве третий саммит Крымской платформы и собственный страх перед неизбежным освобождением Крыма", - добавил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

По данным "Крымской солидарности", активистов Сейдамета Мустафаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Рэмзи Неметулаева силовики увозят в Управление ФСБ в Симферополе.