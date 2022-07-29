English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Крыму Россия проводит скрытую мобилизацию, призывают в армию даже студентов, имеющих отсрочку, – Тамила Ташева

В Крыму Россия проводит скрытую мобилизацию, призывают в армию даже студентов, имеющих отсрочку, – Тамила Ташева

29 июля, 2022 пятница
18:31
война с Россией

Во временно оккупированном Крыму Российская Федерация проводит скрытую мобилизацию. А также в рамках незаконной призывной кампании привлекает на военную службу студентов, планируя бросить их на войну с Украиной

Об этом заявила на брифинге постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"На территории оккупированного Крыма Россия ведет скрытую мобилизацию и отправляет на войну против Украины ее же граждан. Этим Российская Федерация нарушает все существующие нормы международного гуманитарного права, в частности положение IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отметила Ташева.

Также она сообщила, что 30 июня глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов подписал "указ" о создании мобилизационной комиссии, утвердил ее состав и обязал создать комиссии на уровнях "муниципалитетов". Их задача - подготовка военных резервов, которые РФ планирует применить в войне против Украины.

Ташева заявила, что в представительстве владеют информацией обо всех членах незаконных комиссий, и она будет подана для формирования санкционных списков, а после войны все виновные будут наказаны.

"Основным механизмом привлечения жителей оккупированного Крыма на войну является военный рекрутинг в оккупационных университетах, где на протяжении всех лет обучения ведется активная милитарная пропаганда для молодежи, чтобы в дальнейшем привлечь их к подписанию контрактов с армией России", - отметила она.

Тамила Ташева подчеркнула, что в рамках очередной незаконной призывной кампании РФ привлекает на военную службу даже студентов, имеющих отсрочку от призыва. У представительства есть информация, что в Севастополе и Джанкое студентам последнего курса профтехучилищ вручили повестки якобы для уточнения учетных данных.

В оккупационных военкоматах их направили на медкомиссии, после чего всем вручили повестки о призыве в армию РФ. Для обеспечения этого механизма в ПТУ даже был проведен ускоренный выпуск.

Также крымчан призывного возраста оккупанты обязывают к прохождению повторных медкомиссий, чтобы пересмотреть их личные дела на пригодность для военной службы. Представительство прогнозирует, что большинство таких "медкомиссий" завершатся отправкой крымчан на войну против Украины.

Ташева также отметила, что для пополнения резервов в результате колоссальных потерь и осуществления скрытой мобилизации Россия скрывает реальные потери, проводит тайные захоронения на территории оккупированного Крыма, запрещает распространять правдивую информацию.

Представительству уже известно о 125 захоронениях солдат РФ на территории оккупированного Крыма, из которых 62, вероятно, являются гражданами Украины.

  • 16 июля Дмитрий Линько, командир подразделения "Стугна" заявил , что россияне информационной кампанией накачивают свое общество, воюющие не с Украиной, а с НАТО и со всем миром, чтобы подвести к тому, что может быть объявлена полная мобилизация.
  • Советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире Еспресо предположил , что в конце июля или начале августа россияне соберут 20-25 тысяч призывников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крым
мобилизация
оккупированные территории
Читайте также:
Дмитро Медведєв
28 июля, 2022 четверг
В Румынии жестко отреагировали на "карту Украины", которую опубликовал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Антон "Карий"
Автор Татьяна Яворськая
29 июля, 2022 пятница
Герои Украины. "Ехали в одну сторону, дети нам махали руками, а когда возвращались, уже были обуглены тела": 22-летний офицер Антон Карий
Мірча Луческу
28 июля, 2022 четверг
Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Путине
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.4
    Покупка 39.4
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 41.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
29 июля
19:35
На фото пожар возле Мариуполя
"Красиво пылает": советник мэра показал большой пожар возле Мариуполя вблизи российских фортификаций и складов
19:35
Офис генпрокурора
В Херсонской области сообщено о подозрении в госизмене трем работникам полиции
18:59
В Украине проведут Национальный оборонный хакатон для более сплоченной борьбы с Россией в киберпространстве
18:59
Эксклюзив
Белый дом
Белый дом заинтересован в победе Украины и не потребует от Зеленского убрать Ермака, - профессор Айзенберг
18:57
Семь стран НАТО провели совместные воздушные учения над Румынией
18:52
Оккупант пожаловался жене, что российские командиры стреляют своим солдатам по ногам, – перехват разведки
18:50
На фото военная техника ВСУ
ВСУ остановили штурм оккупантов на Авдеевском и Бахмутском направлениях, - Генштаб
18:47
Эксклюзив
Владимир Путин
Турки видят в Путине партнера, с которым нужно работать, а не преступника, - аналитик Габер
18:44
#ДорогиПобеды: Киевстар, "Океан Эльзы" и "Вернись Живым" начали сбор средств для ВСУ
18:34
Часы Гитлера продали на аукционе за $1,1 млн, еврейское сообщество осудило торги
18:32
Обновлено
В результате утреннего ракетного удара по Краматорску погибли два человека, пять человек ранены
18:25
Украина официально расторгла соглашение с Беларусью о судоходстве по рекам и озерам
18:07
Косово
Частично признанное Косово запрещает въезд по сербским документам
17:56
На фото заседание правительства
Правительство разрешило банкам увеличивать ставку до 20% для кредитов на время военного положения
17:53
СБУ перехватила разговор оккупантов об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все обман. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"
17:47
Теракт в Оленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера по личной команде их руководителя Пригожина, – разведка
17:42
МИД призвал Международный уголовный суд обратить внимание на пытки и убийства военнопленных украинцев россиянами
17:41
Эксклюзив
Боец ССО: Мы приближаемся к освобождению всех оккупированных территорий
17:39
На фото Денис Шмигаль
В ближайшее время парламент рассмотрит 50 евроинтеграционных законопроектов, - Шмыгаль
17:28
Как Россия распространила сеть агентов по Украине, - расследование Reuters
17:24
Для создания стратегического запаса угля Укрэнерго ссудит ГП "Укруголь" 2,5 млрд грн
17:05
Обновлено
ДНР
Россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 – ранены
17:03
Молдова договаривается с Румынией о покупке газа
16:58
Александр Лукашенко
Беларусь отозвала посла в Британии, обвинив Лондон в "недружественных шагах"
16:52
Британская разведка объяснила, почему РФ активно привлекает ПВК Вагнера к войне в Украине
16:52
Россияне требуют деньги с херсонцев за переправу через Днепр
16:47
"Страна людоедов, которые наслаждаются пытками": ОПУ и омбудсмен о пытках оккупантами пленного украинца
16:44
Буча, Ирпень, Мариуполь и другие: ГП "Антонов" дало 10 самолетам имена городов-героев Украины
16:40
Эксклюзив
Признание России спонсором терроризма – это лишь политическое событие: все возможные санкции США уже ввели, – профессор Айзенберг
16:38
Эксклюзив
Если мы хотим убить врага, то делаем это без зверств: Россия послала худших своих представителей, - боец батальона "Свобода" Лысенко
16:32
Трегубов
"РФ переходит к тактике ИГИЛ": боец ВСУ Виктор Трегубов о новой информкампании россиян, чтобы принудить украинцев к уступкам
16:27
На фото последствия обстрела в Новой Каховке
В некоторых селах Херсонщины не осталось ни одного уцелевшего дома, - ОВА
16:17
Германия передаст Украине 16 танков-мостоукладчиков Biber
16:13
Отсрочка мобилизации, новые правила застройки территорий, регулирование отношений на рынке газа: ВР приняла ряд законов и постановлений
16:04
Bayraktar Байрактар
Турция не рассматривает предложение Путина по совместному производству "байрактаров", - управление оборонной промышленности
15:56
Глава МИД Словении Файон считает лучшим окончанием войны переговоры, а не победу Украины
15:42
На фото посетители центра
Украинский центр в Вильнюсе за месяц посетило 2 тыс. человек
15:41
Эксклюзив
Росавиация перестала залетать на территорию Украины, поэтому дистанционно атакует ракетами, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ
15:40
Эксклюзив
КПВВ "Оленевка"
В колониях Оленовки находятся более 10 тыс. мариупольцев, – советник городского головы Мариуполя Андрущенко
15:32
Судья Александр Тупицкий
Суд заочно арестовал экс-председателя КСУ Тупицкого, теперь можно организовать его экстрадицию из Австрии, - ГБР
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV