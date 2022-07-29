В Крыму Россия проводит скрытую мобилизацию, призывают в армию даже студентов, имеющих отсрочку, – Тамила Ташева

Об этом заявила на брифинге постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"На территории оккупированного Крыма Россия ведет скрытую мобилизацию и отправляет на войну против Украины ее же граждан. Этим Российская Федерация нарушает все существующие нормы международного гуманитарного права, в частности положение IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отметила Ташева.

Также она сообщила, что 30 июня глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов подписал "указ" о создании мобилизационной комиссии, утвердил ее состав и обязал создать комиссии на уровнях "муниципалитетов". Их задача - подготовка военных резервов, которые РФ планирует применить в войне против Украины.

Ташева заявила, что в представительстве владеют информацией обо всех членах незаконных комиссий, и она будет подана для формирования санкционных списков, а после войны все виновные будут наказаны.

"Основным механизмом привлечения жителей оккупированного Крыма на войну является военный рекрутинг в оккупационных университетах, где на протяжении всех лет обучения ведется активная милитарная пропаганда для молодежи, чтобы в дальнейшем привлечь их к подписанию контрактов с армией России", - отметила она.

Тамила Ташева подчеркнула, что в рамках очередной незаконной призывной кампании РФ привлекает на военную службу даже студентов, имеющих отсрочку от призыва. У представительства есть информация, что в Севастополе и Джанкое студентам последнего курса профтехучилищ вручили повестки якобы для уточнения учетных данных.

В оккупационных военкоматах их направили на медкомиссии, после чего всем вручили повестки о призыве в армию РФ. Для обеспечения этого механизма в ПТУ даже был проведен ускоренный выпуск.

Также крымчан призывного возраста оккупанты обязывают к прохождению повторных медкомиссий, чтобы пересмотреть их личные дела на пригодность для военной службы. Представительство прогнозирует, что большинство таких "медкомиссий" завершатся отправкой крымчан на войну против Украины.

Ташева также отметила, что для пополнения резервов в результате колоссальных потерь и осуществления скрытой мобилизации Россия скрывает реальные потери, проводит тайные захоронения на территории оккупированного Крыма, запрещает распространять правдивую информацию.

Представительству уже известно о 125 захоронениях солдат РФ на территории оккупированного Крыма, из которых 62, вероятно, являются гражданами Украины.

16 июля Дмитрий Линько, командир подразделения "Стугна" заявил , что россияне информационной кампанией накачивают свое общество, воюющие не с Украиной, а с НАТО и со всем миром, чтобы подвести к тому, что может быть объявлена полная мобилизация.

Советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире Еспресо предположил , что в конце июля или начале августа россияне соберут 20-25 тысяч призывников.

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