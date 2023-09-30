В Крыму РФ передислоцирует боевые катера по суше, опасаясь атак украинских дронов на море

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агент "Атеш" во время разведки зафиксировал перекидывание боевых катеров типа "Раптор", которые оккупанты используют для патрулирования береговой линии Крыма. Россияне перевозили их по трассе "Н06" в направлении Севастополя.

"Атеш" считает, что россияне очень напуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности.

Также агент движения обнаружил ремонтную базу оккупантов на въезде в Бахчисарай, где "россияне имели неосторожность не замаскировать свои КАМАЗы", сообщили в "Атеше".

Фото: Движение "Атеш"