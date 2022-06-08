В Крыму РФ фальсифицирует результаты медосмотров призывников, чтобы компенсировать потери в войне с Украиной
Россия нашла вариант компенсировать многочисленные потери в войне с Украиной, поэтому фальсифицирует результаты медосмотров призывников в оккупированном Крыму
Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".
В ОК "Юг" отмечают, что призыв крымчан на войну с Украиной – это очередное военное преступление РФ.
"Создание новых ударных группировок не обнаружено, хотя известно, что, оккупанты нуждаются в пополнении живой силы. В связи с этим медкомиссии военкоматов в оккупированном Крыму фальсифицируют результаты медосмотров призывников для максимального набора. Призыв крымчан в ряды рашистского войска является существенным нарушением гуманитарного права и очередным военным преступлением", - говорится в отчете.
- 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что захватчики наладили сухопутное соединение захваченных территорий на Юге Украины с оккупированным Крымом.
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