Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".

В ОК "Юг" отмечают, что призыв крымчан на войну с Украиной – это очередное военное преступление РФ.

"Создание новых ударных группировок не обнаружено, хотя известно, что, оккупанты нуждаются в пополнении живой силы. В связи с этим медкомиссии военкоматов в оккупированном Крыму фальсифицируют результаты медосмотров призывников для максимального набора. Призыв крымчан в ряды рашистского войска является существенным нарушением гуманитарного права и очередным военным преступлением", - говорится в отчете.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что захватчики наладили сухопутное соединение захваченных территорий на Юге Украины с оккупированным Крымом.

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