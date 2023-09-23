В Крыму раздаются взрывы: в Севастополе объявили воздушную тревогу

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Примечательно, что примерно в 08:45 в Севастополе был слышен звук пролетающей ракеты, впоследствии прогремел взрыв.

Также дым поднялся на востоке Инкермана – именно там расположена нефтебаза Черноморского флота РФ.

Фото: Крымский ветер / телеграмм

Как сообщил корреспондент Крым.Реалии, в городе раздаются сирены воздушной опасности.

Впоследствии так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил , что в городе вроде бы отработала ПВО. Ракетные осколки упали вблизи Сухарной бухты.

Также сообщается , что после взрыва на полуострове движение морского пассажирского транспорта приостановлено.

Около 09:30 в Севастополе снова сообщили о сиренах воздушной опасности. По словам местных, сигнал "Воздушная тревога" включен в районах Камышевой бухты, Корабельной стороны Севастополя, в центре города и в Инкермане.

Как пишет пропагандистское РИА Новости, так называемые власти Севастополя предупредили о ракетной опасности в регионе.

Дым поднялся в районе Сухарной балки в Севастополе, где находится флотский арсенал России.

После того, как "губернатор" Севастополя во второй раз сообщил о ракетной и воздушной опасности, пожар вспыхнул в районе села Зеленогорское в Крыму. По данным "Крымского ветра", это может быть так называемый дымовой занавес.

Также крымские паблики сообщают о пожаре возле воинской части в селе Межгорье Белогорского района.

Что известно об ударе по Черноморскому флоту РФ в Севастополе днем ранее

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ. Он добавил, что возле Луначарского театра упал обломок ракеты.

В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили , что обломки после удара по штабу Черноморского флота РФ "разбросаны на сотни метров". К месту происшествия следует "большое количество" скорых.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя сообщил , что гражданская инфраструктура вблизи штаба якобы не пострадала. Мол, не было зафиксировано "даже выбитых окон". На месте инцидента ликвидируют пожар.

В минобороны РФ заявили , что ПВО якобы сбило пять ракет и сообщили об одном погибшем военном.

В то же время позже прессслужба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов сообщил , что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них – российские генералы.

В комментарии Буданов отказался называть, какой ракетой был поражен неприятельский объект. Sky News со ссылкой на источники в Воздушных силах Украины написало , что во время атаки на штаб ЧФ РФ были использованы ракеты Storm Shadow, которые Украина предоставила Великобритания.

Впоследствии выяснилось , что штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе был поражен по причине успешной работы Сил специальных операций ВСУ. Ракета попала туда во время совещания руководства и повлекла смерть и ранение десятков оккупантов.