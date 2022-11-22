Об этом сообщил корреспондент проекта Радио Свобода "Крым.Реалии".

По информации "Крым.Реалии", звук взрыва был слышен в центральной части города в 18:59 по местному времени. А в 19:22 в центральной части Севастополя была слышна стрельба из стрелкового оружия, она длилась более 15 секунд.

Оккупационные власти в Севастополе останавливали движение морского пассажирского транспорта. Однако вскоре он был восстановлен.

В местных телеграмм-каналах также сообщали о взрывах в Балаклаве и Евпатории.

Представитель оккупационных властей, так называемый губернатор Севастополя Развожаев заявил, что Крым атаковали беспилотники, на полуострове работают "очередные силы ПВО".

"Прямо сейчас работают наши очередные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты. Все силы и службы находятся в боевой готовности. Ни один гражданский объект не пострадал", – написал он.

Впоследствии Развожаев заявил, что атаки беспилотников вроде бы подверглась Балаклавской ТЭС. По его информации, "силами ПВО были сбиты 2 беспилотника". Кроме того, над акваторией "флот отразил также атаки трех БПЛА".

17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что украинские военные вышли к побережью Днепра, а это дает им возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному полуострову Крым.

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