ВСУ поразили штаб Черноморского флота РФ в Севастополе
В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы: в Вооруженных силах Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе
Пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
О взрывах писали так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев , тг-канал "Крымский ветер" .
По словам Развожаева, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ.
"Вблиз театра Луначарского упал обломок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", - написал он.
В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили, что обломки после удара по штабу Черноморского флота РФ "разбросаны на сотни метров". К месту происшествия следует "большое количество" скорых.
"Сотрудники правоохранительных органов просят местных жителей покинуть центральные улицы Севастополя после ракетного удара по штабу Черноморского флота, передает корреспондент", - говорится в сообщении пропагандистов.
Позже там заявили , что правоохранители оцепили территорию штаба Черноморского флота в Севастополе в радиусе двух кварталов.
В то же время, так называемый губернатор Севастополя сообщил, что гражданская инфраструктура вблизи штаба якобы не пострадала. Мол, не было зафиксировано "даже выбитых окон". На месте инцидента ликвидируют пожар.
В минобороны РФ заявили , что ПВО якобы сбило пять ракет.
"Во время отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбиты пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", - указано в сообщении.
В минобороны России добавили, что в результате ракетного удара якобы погиб один российский военный.
Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ
В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер окупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских окупантов.
Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно, Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака субмарина противника - редкая операция в истории войн Спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.
14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".
Вечером воскресенья, 17 сентября, во временно оккупированном Севастополе и на мысе Фиолент раздались взрывы. Захватнические власти сообщали о работе российской ПВО.
20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.
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