В Крыму разбился российский вертолет Ми-28. Летчики погибли
В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Крыму разбился российский вертолет Ми-28
Об этом сообщают российские СМИ.
В российском минобороны заявили, что полет выполнялся без боекомплекта, разрушений нет.
"Во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Оба летчика погибли", - говорится в заявлении российского минобороны.
Предварительная причина аварии – отказ техники.
- Журналисты создали интерактивную карту с военными объектами РФ в Крыму.
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