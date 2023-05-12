В Крыму разбился российский вертолет Ми-28. Летчики погибли

Об этом сообщают российские СМИ.

В российском минобороны заявили, что полет выполнялся без боекомплекта, разрушений нет.

"Во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Оба летчика погибли", - говорится в заявлении российского минобороны.

Предварительная причина аварии – отказ техники.