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В Крыму растет проукраинское движение. Гауляйтер оккупированного полуострова угрожает расправой

12 сентября, 2022 понедельник
18:49
война с Россией

Во временно оккупированном Крыму начали распространяться проукраинские настроения, российская администрация угрожает расправами

Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму начали распространяться проукраинские настроения. Люди на полуострове во время некоторых мероприятий скандируют украинские националистические лозунги.

Так называемый глава "Совета Министров Республики Крым" Сергей Аксенов в Telegram записал видеообращение. Он угрожает людям с проукраинской позицией тюрьмой.

"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства. Для тех, кто поддерживает украинский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", - сказал Аксенов.

  • 27 августа Мустафа Джемилев сообщил, что так называемый премьер-министр временных российских оккупационных властей в украинском Крыму Сергей Аксенов позаботился о том, чтобы его семья выехала с полуострова.
  • В августе на аннексированном РФ украинском полуострове активисты расклеивали листовки с предупреждениями, появлялись видео с сожженными баннерами российской символики.

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