В Крыму растет дефицит лекарств для гражданских, потому что приоритет оказывают российским военным, – Центр нацсопротивления
Во временно оккупированном Крыму растет дефицит лекарств для гражданского населения, ведь медпрепараты в первую очередь предназначаются для российских военных
Об этом сообщил Центр нацсопротивления .
"Приоритет использования медикаментов смещен на нужды окупантов", - рассказали там.
"Гуманитарный кризис на полуострове обостряется, ведь кроме лекарств медицинская система в целом переориентирована на обслуживание оккупантов. Так, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют на военные госпитали", - добавили в ЦНС.
- Генштаб сообщал, что во временно оккупированном Крыму ухудшилась криминогенная ситуация из-за преступников, воевавших в ЧВК Вагнера и амнистированных и переведенных на полуостров.
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