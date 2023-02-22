Об этом сообщил Центр нацсопротивления .

"Приоритет использования медикаментов смещен на нужды окупантов", - рассказали там.

"Гуманитарный кризис на полуострове обостряется, ведь кроме лекарств медицинская система в целом переориентирована на обслуживание оккупантов. Так, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют на военные госпитали", - добавили в ЦНС.