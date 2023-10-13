В Крыму пытали человека, который искал депортированных украинских детей, - правозащитница
Во временно оккупированном Крыму задержали и пытали человека, пытавшегося узнать о местонахождении вывезенных украинских детей
Об этом заявила Екатерина Рашевская из общественной организации "Региональный центр по правам человека", пишет "Крым.Реалии".
Отмечается, что после этой информации общественные деятели приняли решение, что не будут собирать такие сведения на территории полуострова, поскольку это очень опасно для тех, кто готов помогать в поисках.
В то же время, по словам правозащитницы, многие данные публикуют российские пропагандисты, что помогает составить представление о количестве детей и особенностях их насильственного перемещения. Однако в ряде случаев российские власти впоследствии меняют данные детей, чтобы их невозможно было отыскать.
"Надо действовать. Россия должна выполнить требования по идентификации детей в соответствии с Женевской конвенцией. Для этого все должны давить на нее, в частности, принять отдельную Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по этому поводу. А затем назначить третью сторону, которая будет контролировать и продвигать репатриацию детей в Украину" , – сказала Рашевская.
По данным правозащитников, в общей сложности идентифицировано 19 546 украинских детей в статусе насильственно депортированных на российскую и белорусскую территорию.
- Во время операции во временно оккупированном Крыму один из украинских военных попал в плен.
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