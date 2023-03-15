В Крыму произошел пожар, вероятно, горит бывший железорудный комбинат, - СМИ

Об этом пишет Крымский расследователь со ссылкой на местные СМИ.

"В оккупированной Керчи - столбы черного дыма. Как пишут местные СМИ, предварительно пылает на территории бывшего железорудного комбината. В 2,5 километрах от него расположен украденный оккупантами судостроительный завод "Залов", - говорится в сообщении.