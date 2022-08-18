В Крыму прогремели взрывы возле Севастополя и аэродрома "Бельбек", оккупанты заявили о сбитии дрона силами ПВО
В Севастополе вечером, 18 августа, раздались взрывы у военного аэродрома "Бельбек"
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
"На военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем слышны взрывы", - сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".
По данным издания, несколько жителей Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района рассказали о "звуках взрывов и стрельбе". Все они проживают в нескольких километрах от аэродрома.
Российский телеграмм-канал "ПП Севастополь" сообщает, что в разных районах Севастополя было слышно "взрывы".
"Очевидцы сообщают о ряде взрывов в районе аэродрома "Бельбек". Была слышна сирена, люди видели направлявшиеся туда машины МЧС", – говорится в сообщении.
О звуках взрывов в Севастополе сообщают пользователи и другие сообщества в соцсетях.
Агентство Reuters пишет о по меньшей мере четырех взрывах на аэродроме "Бельбек" в Севастополе.
Российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале подтвердил инцидент в районе "Бельбека", но утверждает, что "никаких повреждений нет" и "никто не пострадал". Развожаев написал, что "в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат".
- Отметим, что сегодня, 18 августа, прогремели взрывы и возле Керчи, оккупационные "власти" Крыма тоже заявили о работе ПВО и беспилотных.
- Также вечером стало известно, что в Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми запасами. В двух селах идет эвакуация населения.
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Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил о взрывах во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
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