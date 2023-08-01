В Крыму прогремели взрывы в районе Балаклавы, где расположена ТЭЦ и склады боеприпасов, - СМИ
В Крыму раздались взрывы, предположительно, в районе Балаклавы, где расположена база военно-морского флота РФ, ТЭЦ и склады боеприпасов и техники оккупантов
Взрыв в Севастополе подтверждает "Общее" со ссылкой на местного жителя.
Проект "Крым. Реалии" со ссылкой на местные телеграмм-каналы утверждает , что взрыв произошел в районе поселка Сахарная Головка. Там расположена ТЭЦ, а также четыре склада оружия, боеприпасов, техники и военного имущества РФ.
Российский оппозиционный телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ публикует вид с места взрыва и сообщает , что по одним данным он произошел у базы ВМФ в Балаклаве, по другим – в районе Севастопольской ТЭЦ.
Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил , что в районе горы Кара-Коба сбили БПЛА, вспыхнула трава и кустарники.
"В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте приступили к тушению вспышки" - сообщил Развожаев.
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