Взрыв в Севастополе подтверждает "Общее" со ссылкой на местного жителя.

Проект "Крым. Реалии" со ссылкой на местные телеграмм-каналы утверждает , что взрыв произошел в районе поселка Сахарная Головка. Там расположена ТЭЦ, а также четыре склада оружия, боеприпасов, техники и военного имущества РФ.

Российский оппозиционный телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ публикует вид с места взрыва и сообщает , что по одним данным он произошел у базы ВМФ в Балаклаве, по другим – в районе Севастопольской ТЭЦ.

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил , что в районе горы Кара-Коба сбили БПЛА, вспыхнула трава и кустарники.

"В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте приступили к тушению вспышки" - сообщил Развожаев.