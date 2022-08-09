В Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе
В Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в телеграмме.
"В районе Новофедоровки (недалеко от Сак) взрывы! Хочу добавить, что рядом есть военный аэродром, откуда обычно взлетают самолеты, которые атакуют ракетами Юг Украины... 9 августа – день начала битвы за Крым?", - пишет Гончаренко.
Пророссийский военкор Юрий Котенок в телеграмме сообщил более десяти взрывов на аэродроме.
"На кадрах видны грибовидные облака, возникающие после взрывов. Это первая мощная атака на остров с начала войны. До этого в Крыму несколько раз слышали взрывы, но местные власти объясняли их "преодолением самолетом звукового барьера", - пишет телеграмм-канал Можем объяснить .
Также так называемый советник главы Крыма сообщил пропагандистам из РИА Новости , что может подтвердить факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки.
"Местные жители рассказывают о 6-7 взрывах в Сакском районе со стороны военного аэродрома. По их словам, сейчас в городе звучат сирены. При этом пока не ясна причина взрывов - от той же Одессы до Новофедоровки более 250 км прямой", - пишет База .
Также местные сообщают о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории.
По информации СМИ, предварительно сообщают о двух пострадавших. Очевидцы слышали серию взрывов, похожую на детонацию боеприпасов.
Также сообщается, что от линии фронта в Херсонской и Николаевской области до Новофедоровки в Крыму – около 200 км.
В Крыму оккупационные власти объявили чрезвычайное положение", - пишет Объективный Крым .
"Минобороны России сообщило, что на аэродроме в Новофедоровке сдетонировали авиационные боеприпасы. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена", - пишет Дождь .
"Около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов... Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва", - сообщают в Минобороны России.
"На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то вообще головотяпство", - написала кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян в телеграмме.
"Граждан извещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где произошел инцидент на аэродроме", - пишет ТАСС в телеграмме.
Сообщается, что уже около 30 человек эвакуированы.
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